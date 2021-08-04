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Общество4 августа 2021 22:26

В Донецке загорелся вход в гостиницу «Централь»

Горела кровля у входа в здание
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В гостинице горела кровля у входа, пожар был оперативно локализован

В гостинице горела кровля у входа, пожар был оперативно локализован

Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Возгорание кровли у входа в гостиницу «Централь» произошло сегодня в центре Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- Сегодня вечером в Ворошиловском районе города по улице Артема, 87 произошло возгорание кровли у входа в гостиницу «Централь». Пожар был оперативно локализован, – сказано в сообщении.

Кулемзин отметил, что информации о пострадавших нет.

Это не первое резонансное происшествие в центре Донецка сегодня вечером. Во второй половине дня на пересечении проспекта Павших Коммунаров и улицы Постышева трамвай, следующий от ДМЗ по маршруту №1, столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус», который ехал в Ростов-на-Дону. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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