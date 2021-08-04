Защитники ДНР нанесли ответный огонь по 10-й бригаде ВСУ, которая обстреляла Горловку

На передовой под Горловкой идет настоящий бой, если судить по сообщениям. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Защитники ДНР нанесли ответный огонь по боевикам 10-й бригады ВСУ, которые обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

- С целью предотвращения дальнейшего обстрела, а также ввиду опасности, создаваемой разрывами украинских мин жизни и здоровью мирных жителей, подразделения Народной милиции, руководствуясь пунктами "д" и "е" комплекса мер по контролю за перемирием, вынуждены были открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. Потери врага уточняются, - говорится в сообщении.

Напомним, украинские войска сегодня вечером нанесли массированный минометный удар по окраине Горловки. В результате обстрела повреждены четыре дома, обесточен поселок шахты имени Гагарина.

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