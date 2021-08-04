В Горловке от минометного обстрела получили повреждения четыре дома

По поселку шахты имени Гагарина ВСУ выпустили 18 мин калибром 82 и 120 миллиметров. Фото: пресс-центр штаба ООС

Украинские войска сегодня вечером нанесли массированный минометный удар по окраине Горловки. В результате обстрела повреждены четыре дома, обесточен поселок шахты имени Гагарина. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По предварительной информации в результате обстрела зафиксированы повреждения четырех жилых домов по адресам: ул. Фенольная, д. 36; ул. Отбойная, д. 3; ул. Отбойная, д. 6; ул. Отбойная, д. 10. Кроме того, поселок обесточен, – говорится в сообщении.

Обстрелы велись в промежутке с 18:45 до 19:10 со стороны подконтрольных украинской армии населенных пунктов Ленинское и Шумы. По данным СЦКК, сейчас обстрел продолжается.

Попытки представительства ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины игнорируются украинской стороной в СЦКК.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди жителей и военных ДНР.

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