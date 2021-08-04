Авария в центре Донецка: трамвай маршрута №1 столкнулся с «Икарусом», который ехал в Ростов

Трамвай въехал в «Икарус». Фото: ВКонтакте/Типичный Донецк

Сегодня, 4 августа, во второй половине дня в центре Донецка на пересечении проспекта Павших Коммунаров и улицы Постышева произошло серьезное дорожное происшествие. Трамвай, следующий от ДМЗ по маршруту №1, столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус», который ехал в Ростов-на-Дону.

- Временно приостановлено движение трамвая по маршруту № 1 - ДТП трамвая с автобусом. Пострадавших нет, - сообщил на своей странице в соцсети глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Судя по фотографиям в соцсетях, трамвай на ровном и прямом участке почему-то съехал с рельс на автодорогу, по которой ехал «Икарус» (впрочем, это дело экспертов). К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Физически. Но пассажиры автобуса не смогли уехать в Ростов. А ведь у кого-то были билеты на поезд или самолет, другие планы. Так что люди однозначно пострадали.

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