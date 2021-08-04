В Донбассе военные из 28-й бригады ВСУ попыталась сбыть радикалам крупную партию оружия

Боеприпасы и оружие было упаковано в ящики. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные из 28-й отдельной механизированной бригады задержаны в районе Курахово за попытку незаконно сбыть крупную партию оружия. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

– При задержании у злоумышленников изъяты три гранатомета РПГ-7 и четыре РПГ-26, двенадцать АК-74, пятнадцать гранат Ф-1 и РГД -5, более тридцати запалов для гранат, а также более 2000 патронов калибра 5,45 мм, - сказал Басурин.

В УНМ уточнили, что оружие военные пытались сбыть представителям неонацистской группировки «С-14» (запрещенная в РФ организация).

Подобный случай был, по данным Басурина, зафиксирован и ранее. Тогда националистам пытались продать пять гранатометов и 3000 патронов калибра 5,45 мм.

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