Молодежный форум ДНР «МОРЕ» изменил название и формат

Кирилл Макаров объявил о переменах в форуме «МОРЕ». Фото: ОО «МР»

Молодежный форум ДНР «МОРЕ» расширил территориальные границы, поменял формат и название. Об этом сегодня сообщил руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.

- 15 мая мы подписали соглашение о сотрудничестве с «Молодой гвардией» из ЛНР и огласили манифест молодежи Донбасса. Пришли к тому, что формат республиканского форума молодежи «МОРЕ» можно усовершенствовать. В этом году форум поменял не только название, но и расширил территорию проведения и пополнил команду организаторов, – сказал Макаров.

Теперь форум называется «МОРЕ-ЛЕС». Он станет форумом молодежи Донбасса, и будет разбит на шесть тематических смен: студенчество, творчество, медиа, спорт, общественность и политика, добровольчество. Три смены пройдут в курортном поселке Седово (ДНР), еще три – в детском лагере «Королевские скалы», расположенном в лесу возле Свердловска (ЛНР). В каждой из смен будут участвовать 200 человек.

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