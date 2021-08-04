Казаки ЛНР и Всевеликого Войска Донского подпишут соглашение о сотрудничестве

На заседании совета атаманов при главе администрации Перевальского района. Фото: Администрация Перевальска

Всевеликое Войско Донское и Луганский округ донских казаков приступили к согласованию документа, регламентирующего юридическое взаимодействие сторон. Об этом на совете атаманов при главе администрации Перевальского района сообщил советник Главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.

Напомним, что в мае луганские казаки обратились к первому зампреду комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председателю высшего совета общественной организации «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» Виктору Водолацкому с просьбой о вхождении в структуру Всевеликого Войска Донского России.

- Недавно мы провели в столице донского казачества Новочеркасске встречу с руководством Всевеликого Войска Донского, получили предложение о полноправном вхождении Луганского округа в их структуру. Получено соглашение о сотрудничестве, мы его сейчас дополняем, и 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы планируется его подписание, - сказал Юрченко.

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