Украинские пограничники не учитывают все причины гуманитарного характера, чтобы не штрафовать жителей ДНР и ЛНР

Украинские пограничники принимают во внимание только то, что написано в новом законе. Фото: ГПСУ

Жителей ДНР и ЛНР пропускают через границу с Россией без штрафов только при наличии четко определенных постановлениями Кабмина Украины причин гуманитарного характера. Об этом сообщила ведущий юрист по вопросам адвокации БФ «Право на защиту» Татьяна Лузан.

Мониторы правозащитной организации постоянно наблюдают на пунктах пропуска «Меловое» и «Гоптовка», как применяется новый закон об отмене штрафов за выезд из республик Донбасса через Россию.

- К сожалению, сейчас работники Госпогранслужбы идут прямо по перечню. Там четко указаны восемь причин, и они для них являются основанием, а какие-то другие причины, которые по мнению пересекающего границу человека считались бы основанием гуманитарного характера, — не принимаются во внимание, - отметила Лузан.

Если работник ГПСУ считает, что есть основание гуманитарного характера, то ни постановление, ни соответствующий протокол не составляются. То есть человека просто пропускают.

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