Медикам ЛНР передали еще 24 автомобиля скорой помощи

Медики получили 24 автомобиля скорой помощи класса «А». Фото: ЛИЦ

Власти ЛНР передали медикам регионов Республики 24 автомобиля скорой помощи. Церемония прошла в Луганском республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК).

- В течение последний двух лет по программе развития системы здравоохранения Минздравом и Правительством ЛНР автопарк службы медицинской помощи в Республике обновлен практически на 90 процентов, - сказал исполняющий обязанности директора центра Демьян Пархомчук.

Заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова отметила, что обновление автопарка призвано улучшить качество оказания медицинской помощи населению Республики, а также условия труда медицинских работников.

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