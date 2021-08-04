В центре Донецка водитель легковушки протаранил торговый павильон на остановке и сбежал

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал в этой аварии. Фото: ВКонтакте/Артем Харченко

Вечером 3 августа на остановке общественного транспорта «Улица Разенкова» на проспекте Ильича в Калининском районе столицы произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer совершил столкновение с торговым павильоном. По счастливой случайности погибших и пострадавших нет, – говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда Донецка отключили аккумуляторную батарею автомобиля - для недопущения возможного возгорания.

По словам очевидцев, водитель с места происшествия сбежал. И сейчас его ищут сотрудники полиции.

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