В Седово водолазы МЧС ДНР спасли двоих жителей, которые перевернулись на катамаране далеко от берега

На моторной лодке спасатели быстро подплыли к попавшим в беду отдыхающим. Фото: МЧС ДНР

3 августа спасатели МЧС пришли на помощь двоим отдыхающим в приморском поселке Седово. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В акватории Азовского моря, в районе поселкового пляжа № 1 водолазы группы водолазно-спасательных работ Республиканского спасательного центра на резиновой лодке с подвесным мотором извлекли из воды на берег двух человек. Они отплыли на расстояние 150 метров от берега на катамаране и перевернулись, - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавшим не понадобилась медицинская помощь.

Тем временем, в противопаводковом пруду Центрально-Городского района Макеевки спасатели вели поиск жителя, который возможно утонул. При помощи водолазного снаряжения сотрудники МЧС обследовали две тысячи квадратных метров дна водоема. Тело не обнаружено. Поисковые работы будут продолжены сегодня, 4 августа.

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