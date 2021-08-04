Царина и Добрыня: в ЛНР назвали самые популярные и необычные имена новорожденных

Наибольшее количество малышей родилось в Луганске. Фото: АГ Луганск

Пресс-служба Министерства юстиции ЛНР сообщила, какие имена новорожденных стали самыми популярными и необычными в Республике в I полугодии 2021 года при регистрации в органах ЗАГС.

- Самые популярные имена в Республике при регистрации рождения мальчиков – Александр, Марк, Никита, Егор, Илья. При регистрации девочек – Мария, София, Екатерина, Дарья, Злата, - говорится в сообщении.

Среди редко встречающихся женских имен в Минюсте выделили следующие: Царина, Доминика, Амелия, Мадина, Есения.

Среди редких мужских имен, которые присваивались новорожденным мальчикам в I полугодии, в ведомстве назвали такие: Добрыня, Платон, Алихан, Всеволодгнат, Самир.

Кстати, в I полугодии в Республике родилось 2447 детей. Наибольшее количество малышей зарегистрировано в Луганске – 854, на втором месте Свердловск – 228, третьим по количеству зарегистрированных рождений стал Краснодон – 210.

А на прошлой неделе в Луганске родились две двойни. Девочка и мальчик с весом 980 г и 970 г, а также две девочки с весом 2 кг 500 г и 3 кг 100 г.

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Об этом сообщили в Генпрокуратуре Республики (подробнее)