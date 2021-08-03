4 августа в Донецке будет солнечно, + 30 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 4 августа будет солнечно. Без осадков.

По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха составит от +28 до +30 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

4 августа отмечается день святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот день имел название Поцелуйница. С прежних времен в этот день остерегаются делать полевые работы: градом побьет, грозой убьет, потому что этот день считается и часто бывает громовым. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит беспрерывно, то будет град.

По прогнозам синоптиков, 5 августа в Донецке и ДНР будет небольшая облачность, воздух еще чуть прогреется, дождя не ожидается.

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