В ЛНР почтили память погибших в седьмую годовщину освобождения Свердловского района от ВСУ. Фото: Администрация Свердловска и Свердловского района

В Червонопартизанске прошел митинг, посвященный седьмой годовщине освобождения Свердловского района от украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в администрации Свердловска и Свердловского района.

В мероприятии, прошедшем у памятника боевой машине пехоты и мемориальной плиты «Казакам Всевеликого Войска Донского, народному ополчению и добровольцам, освободившим город и район в 2014 году», приняли участие руководители региона, представители общественности, участники событий, неравнодушные граждане.

- Стойкость, мужество и, конечно же, понимание, что это наша Родина, наша земля, наш дом, позволили победить и освободить город. Уже седьмой год наш город живет мирной и свободной жизнью, но этот мир дался не просто - ценой жизней мирного населения и военнослужащих, которые погибли от рук украинских фашистов, - произнесла слова благодарности начальник управления по обеспечению жизнедеятельности Червонопартизанска Елена Иванникова.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили цветы к памятному знаку.

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