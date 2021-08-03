Спортсмен из ДНР завоевал две золотых медали на Всероссийских соревнованиях по велоспорту. Фото: Минспорта Республики

Спортсмен Донецкой Народной Республики Вадим Перепилица принял участие в Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту «Кубок Газпром-РусВело», проходивших в Орле с 29 по 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

В состязаниях приняли участие больше 70 спортсменов из 13 регионов России. В программу соревнований вошли дисциплины групповая, командная и гонка - критериум среди юношей 15 - 16 лет и юниоров 17 - 18 лет.

Отметим, что эти соревнования в Орле проводятся уже третий год подряд.

По итогам соревнований спортсмен ДНР стал победителем в групповой гонке среди юношей на дистанции 50 км, в командной гонке с раздельным стартом Вадим сумел завоевать серебряную медаль, а в гонке - критериум он также стал обладателем золотой медали!

Добавим, что Вадим Перепилица является воспитанником ГБУ СДЮШОР по велосипедному спорту.

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