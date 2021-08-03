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Политика3 августа 2021 19:46

Эдуард Басурин: Жители Мариуполя дали сдачи украинским военным, избившим их друзей

Украинские военные отмечали день ВДВ
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

2 августа в Мариуполе двое украинских военных попали в больницу после столкновения с местными жителями. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Двое бывших десантников из первого батальона 128-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения избили местного жителя города Мариуполь 1991 года рождения. После чего не пытались скрыться с места происшествия и продолжили распитие спиртных напитков, - рассказал Эдуард Басурин.

По его словам, за потерпевшего вступились его друзья, окружив украинских военных. В итоге обидчиков госпитализировали с тяжелыми травмами в городскую больницу №10.

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