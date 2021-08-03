В Донбассе из зоны операции объединенных сил выведут десантников, собиравшихся отметить День ВДВ. Фото: штаб ООС

В Донбассе командование оперативно-тактической группировки «Север» приняло решение о выводе из зоны проведения операции объединенных сил батальона, представители которого отказались отмечать день памяти погибших воинов-десантников в Украине. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

- 2 августа личный состав 3-го батальона 79-й бригады ВСУ отказался от участия в торжественном построении, проводимом в масштабе бригады и посвященном дню памяти погибших воинов-десантников в Украине. Свои действия военнослужащие мотивировали тем, что большинство из них являются потомственными десантниками, и в их семьях 2 августа принято отмечать День воздушно-десантных войск, таким образом выразив недовольство заменой даты праздника и его переименованием, - рассказал Александр Мазейкин.

Сейчас в батальоне работают сотрудники военной контрразведки СБУ для выявления зачинщиков протеста.

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