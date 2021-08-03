В ДНР возбудили уголовные дела против комбрига ВСУ, причастного к ранению жителей Коминтерново

В ДНР возбудили уголовные дела против комбрига ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовные дела в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ по факту обстрела Коминтерново 2 августа, в результате которого ранило двух человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено два уголовных дела в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Гончарука Олега, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по фактам совершения ими на территории Республики террористических актов по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 229 УК ДНР, - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Республики.

«КП» сообщала, что два мирных жителя получили осколочные ранения на юге ДНР в результате обстрела украинских военных. Пострадавшая женщина сегодня скончалась в больнице. Врачи борются за жизнь второго местного жителя.

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