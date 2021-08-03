Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 48 512 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 48 512 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 2 августа проведено 951 исследование, из них выявлено 291 случай заболевания и у 62 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 4468 пациентов, выписаны - 40 409 человек, летальных случаев - 3635.

Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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