В ДНР начнут строить по российским стандартам. Фото: Минстрой ДНР

В ДНР рассматривают возможность перехода законодательства в сфере строительства на стандарты Российской Федерации и ведется определенная работа по подготовке к этому. Об этом по итогам конференции по вопросам в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

- Приведение республиканских строительных норм и правил в соответствие с требованиями строительного законодательства Российской Федерации – вопрос не одного дня. С момента распада СССР прошло уже почти 30 лет, и за этот период между российским и украинским законодательствами возникли существенные различия в техническом регулировании на всех стадиях осуществления строительства – от проектирования до ввода в эксплуатацию объектов, - рассказал Сергей Наумец.

Минстроем инициировано создание рабочего органа на уровне Правительства ДНР, который будет наделён полномочиями реформирования отрасли. Проводятся мероприятия по вопросу сотрудничества с Минстроем России в части возможности использования информационных систем, действующих на территории РФ.

Прорабатывается вопрос организации подготовки и переподготовки специалистов строительной отрасли для работы по новым нормам и правилам. В 2020 году ряд ключевых специалистов Минстроя и подведомственных ему учреждений и организаций уже прошли переподготовку.

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