Донецк, Горловка и Коминтерново оказались под артогнем ВСУ. Фото: штаб ООС
Украинские военные пять раз за сутки открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории больше тридцати боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
- Под артогнем оказались Веселое (донецкое направление), поселок шахты имени Гагарина (горловское направление) и Коминтерново (мариупольское направление), - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.
Противник применял минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие.
Напомним, что в Коминтерново ранены два мирных жителя. Пострадавших госпитализировали в Новоазовскую районную больницу.
Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.
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