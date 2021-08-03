Донецк, Горловка и Коминтерново оказались под артогнем ВСУ. Фото: штаб ООС

Украинские военные пять раз за сутки открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории больше тридцати боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Под артогнем оказались Веселое (донецкое направление), поселок шахты имени Гагарина (горловское направление) и Коминтерново (мариупольское направление), - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что в Коминтерново ранены два мирных жителя. Пострадавших госпитализировали в Новоазовскую районную больницу.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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