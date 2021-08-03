В ДНР объявили штормовое предупреждение: ожидается гроза с градом Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 3 августа, в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В отдельных городах и селах - град. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр МЧС ДНР.

В Донецке и Республике несколько последних дней держится жаркая солнечная погода. Воздух прогревается от +30 до + 36 градусов. Без осадков.

3 августа, по народному календарю, почитается память преподобного Симеона и пророка Иезекииля. В народе Симеона называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает. По поверью, лето должно закончиться после полудня. Наши предки заметили, каково третье число августа, таков и октябрь. А если этот день выдастся ветренным, то зима будет достаточно холодной.

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