ВСУ за сутки четыре раза обстреляли ЛНР. Фото: штаб ООС

Украинские боевики четыре раза за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, Калиново, Желобка и Молодежного, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник вел огонь из гранатометов СПГ, АГС-17 и РПГ, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

В Донбассе стороны конфликта больше 20 раз устанавливали перемирие. Каждый раз украинская сторона нарушала достигнутые договоренности в течение первых нескольких дней.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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