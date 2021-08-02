В результате украинского обстрела в ДНР ранены два мирных жителя

ВСУ продолжают стрелять по населенным пунктам Республики. Фото: штаб ООС

В результате обстрела Коминтерново со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей: женщина, 1964 года рождения – осколочное ранение поясничной области, левой голени; мужчина, 1963 года рождения – осколочное ранение левого голеностопного сустава, - говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что пострадавших госпитализировали в Новоазовскую центральную районную больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь.

- Женщине проведена операция на поясничном отделе, - сказали в СЦКК.

Ранее сообщалось, что вечером 2 августа, киевские силовики обстреляли село Веселое, расположенное вблизи Донецкого аэропорта.

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Об этом сообщили в НМ ЛНР (подробнее)