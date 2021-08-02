Водоемы Луганска не пригодны для купания

Вода не соответствует санитарным нормам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской санитарно-эпидемиологическая станции заявили, что в водоемах столицы вода не соответствует санитарным нормам для купания.

- Сотрудниками Луганской городской СЭС было взято пять проб воды: три на реке Лугань, одна – на реке Ольховая и одна – на Луганском море. Во взятых пробах выявлен холероподобный вибрион, который может вызывать тяжелые кишечные отравления, – говорится в сообщении.

Особенно опасно купаться – в жару, в это время в воде увеличивается количество микроорганизмов, представляющих опасность для здоровья человека.

- Если вы все же решили искупаться, старайтесь не глотать воду и не есть на берегу водоема, не мыть овощи и фрукты в воде из водоема. После купания следует тщательно вымыть руки и воспользоваться душем, - предупредили в городской СЭС.

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