В ДНР начат прием заявлений от жителей Республики, желающих дистанционно проголосовать на выборах в РФ

В Донецкой Народной Республики информцентры начали прием заявлений от граждан России, проживающих на территории ДНР, для участи в электронном голосовании на выборах в РФ. Об этом сегодня сообщила руководитель центра «357» Анна Гайворонская.

- Каждый гражданин, который хочет проголосовать, должен подать заявление на ДЭГ. Он может это сделать как самостоятельно — с телефона или компьютера, или же прийти в инфоцентр, где ему помогут помочь подать такое заявление. Тогда в профиле Госуслуг в личном кабинете будет стоять отметка, что заявление учтено.

Проголосовать можно будет с 17 по 19 сентября.

- Специалисты консультационных центров ДНР окажут помощь и людям, чье заявление на регистрацию в дистанционном голосовании по тем или иным причинам на ЕПГУ не принимается, - рассказала Гайворонская.

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