В Донецке в багажнике машины обнаружен труп

Инцидент произошел в Кировском районе столицы (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Кировском районе столицы Донецкой Народной Республики в багажнике машины обнаружен труп. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
- Вчера вечером около 20:00 в микрорайоне Семашко Кировского района в багажнике легкового автомобиля был обнаружен труп мужчины предположительно 30-35 лет, - говорится в сообщении.
Кулемзин отметил, что личности пострадавшего и владельца транспортного средства устанавливаются.
На данный момент информации от министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики не поступало.
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