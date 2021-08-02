В Донецке в багажнике машины обнаружен труп

Инцидент произошел в Кировском районе столицы (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Кировском районе столицы Донецкой Народной Республики в багажнике машины обнаружен труп. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- Вчера вечером около 20:00 в микрорайоне Семашко Кировского района в багажнике легкового автомобиля был обнаружен труп мужчины предположительно 30-35 лет, - говорится в сообщении.

Кулемзин отметил, что личности пострадавшего и владельца транспортного средства устанавливаются.

На данный момент информации от министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики не поступало.

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