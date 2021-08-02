4 августа в Донецком краеведческом музее откроется экспозиция, приуроченная ко Дню освобождения Иловайска от украинских войск

Татьяна Рязанцева. Фото: ДРКМ

Ко Дню освобождения Иловайска от украинских войск в Донецком краеведческом музее 4 августа откроется экспозиция «Город жил. Город жив. Об этом сообщила заместитель генерального директора по научно-методической работе музея Татьяна Рязанцева.

- На выставке представят свыше 70 музейных экспонатов. Важное место занимают фотографии, документы, рабочие инструменты и макеты железнодорожной техники, которые отражают период становления Иловайска как крупного железнодорожного узла, - рассказала она.

Рязанцева отметила, что экспозиция расскажет и современной истории города – о событиях лета 2014 года.

- Особое место там займут награды и фотографии Героя ДНР, легендарного командира подразделения «Сомали» и уроженца Иловайска Михаила Толстых «Гиви», который одним из первых встал на защиту города летом 2014-го, - подчеркнула Татьяна Рязанцева.

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