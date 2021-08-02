Упал в глубокую яму, прячась от жары: В Стаханове спасли щенка

Щенок был спасен. Фото: МЧС ЛНР

В Стаханове достали из глубокой ямы щенка. Он упал туда прячась от жары. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Луганской Народной Республики.

О том, что собачка попала в ловушку спасателям сообщил случайный прохожий.

- Скулит и не может самостоятельной выбраться, - рассказал он.

На место прибыли сотрудники МЧС.

- Местный житель указал прибывшим спасателям место – открытую бетонную яму глубиной около 2,5 метров, которая находилась в тени. Вероятнее всего, щенок прятался от жары и угодил в нее, – рассказывают в МЧС Республики. - Командир отделения с помощью лестницы-палки спустился вниз, взял на руки беспородного, но очень дружелюбного щенка и извлек на поверхность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Донецке на август 2021: Что обещают синоптики

«Комсомолка» выяснила, порадует ли нас погода в Донецке на август 2021 (подробнее)