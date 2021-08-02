Жители ЛНР готовят еще пять жалоб на ВСУ в Европейский суд по правам человека

Поселок Желобок практически уничтожен украинкой армией (архивное фото, 2016 год) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За неделю сотрудники Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики проконсультировали пострадавших в результате военной агрессии Украины в подготовке пяти жалоб в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Инна Семенова.

- На минувшей неделе сотрудники Генпрокуратуры побывали в поселке городского типа Донецкий с целью оказания консультативной помощи по составлению жалоб в ЕСПЧ, - сообщила она.

Отмечается, что жители населенных пунктов Желобок и Сокольники подготовили пять жалоб по факту уничтожения домостроений и всего имущества в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в 2014 и 2015 годах.

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