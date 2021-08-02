День ВДВ в Донецке – 2021: Армейской элите посвятили марку и конверт

Тираж марки - 14 400 экземпляров. Фото: Почта Донбасса

В День Воздушно-десантных войск «Почта Донбасса» выпустила художественную марку и конверт. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- «Почта Донбасса» сегодня ввело в обращение художественную марку и конверт, посвященные армейской элите – воздушно-десантным войскам, - говорится в сообщении.

Марка выполнена в форма раскрытого парашюта. Ее украшает эмблема ВДВ. Стоимость 28 рублей. Тираж 14 400 экземпляров.

Конверт первого дня посвящен основателю современного воздушного десанта, Герою СССР генералу Василию Маргелову. Тираж – 1 тысяча экземпляров, цена – 20 рублей, - рассказали в «Почте Донбасса».

Тираж конверта - 1 тысяча экземпляров. Фото: Почта Донбасса

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