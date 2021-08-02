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Происшествия2 августа 2021 12:38

На шахте в Шахтерском районе травмирован горняк

Об этом сообщили в МЧС ДНР
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ЧП произошло на предприятии – шахтоуправления «Волынское»

ЧП произошло на предприятии – шахтоуправления «Волынское»

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Горняк получил травму выпавшим куском породы во время работы на предприятии – шахтоуправления «Волынское». Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- В поселке Стожковское Шахтерского района на филиале «Шахтоуправление «Волынское» ГУП ДНР «Торезантрацит» 2 августа сотрудники второго Государственного военизированного горноспасательного отряда Тореза оказали медицинскую помощь горному мастеру участка 1971 года рождения, который был травмирован выпавшей породой, - сообщили в спасательном ведомстве ДНР.

Отмечается, что пострадавшего шахтера госпитализировали.

Детали происшествия не уточняются.

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