На шахте в Шахтерском районе травмирован горняк

ЧП произошло на предприятии – шахтоуправления «Волынское» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Горняк получил травму выпавшим куском породы во время работы на предприятии – шахтоуправления «Волынское». Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- В поселке Стожковское Шахтерского района на филиале «Шахтоуправление «Волынское» ГУП ДНР «Торезантрацит» 2 августа сотрудники второго Государственного военизированного горноспасательного отряда Тореза оказали медицинскую помощь горному мастеру участка 1971 года рождения, который был травмирован выпавшей породой, - сообщили в спасательном ведомстве ДНР.

Отмечается, что пострадавшего шахтера госпитализировали.

Детали происшествия не уточняются.

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