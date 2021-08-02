Глава ЛНР: Десантники – истинный пример высочайшей компетентности, собранности и мужества

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил десантников Республики с Днем Воздушно-десантных войск. Текст поздравления руководитель государства опубликовал на своей странице в сети микроблогов Твитер.

- «Крылатая пехота» по достоинству проявила себя во многих спецоперациях и локальных конфликтах, в том числе в борьбе за независимость ЛНР и ДНР. Десантники – истинный пример высочайшей компетентности, собранности и мужества. С праздником! С Днем ВДВ, - поздравил Глава ЛНР.

Напомним, сегодня 2 августа, отмечается День Воздушно-десантных войск.

В Донецке в честь 91-летия ВДВ проходят праздничные мероприятия.

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