Донецк присоединился к всероссийской «Зарядке РФ»

Зарядка пройдет в 10 часов утра у главной сцены парка Щербакова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии Дня работников физической культуры и спорта в Донецке пройдет фестиваль «Зарядка РФ». Он состоится 7 августа у главной сцены парка им. Щербакова. Об этом сообщила в социальных сетях пресс-служба общественной организации «Народная Дружина».

— Зарядка РФ заряжает города всей России, пришло и наше время! Нас уже поддержали Краснодарский край и четырнадцать городов ЛНР – именно эти ребята вместе с нами активно проводить свой досуг, — говорится в сообщении.

На фестивале будут представлены несколько соревновательных локаций. Его участники могут посоревноваться в беге, подтягиваниях на турниках, брусьях, метании ядра, перетягивании каната, прыжках в длину, гиревом спорте и эстафете.

Однако для того, чтобы стать участником фестиваля, недостаточно просто прийти на указанную локацию. Сначала необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Зарядки» по ссылке.

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