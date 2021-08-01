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Политика1 августа 2021 18:36

Ударный беспилотник сдетонировал на позициях ВСУ под Волновахой

В результате ранения получили двое боевиков
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Инцидент произошел на позициях ВСУ под Волновахой. Фото: штаб ООС

Инцидент произошел на позициях ВСУ под Волновахой. Фото: штаб ООС

В 93-й бригаде ВСУ, чьи позиции расположены в районе Волновахи, боевики самостоятельно попытались переоборудовать беспилотник под ударный. Эксперимент закончился взрывом. Есть пострадавшие. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.

— При переоборудовании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Фантом-4» двое военнослужащих из расчета БПЛА разведывательной роты из-за непрофессионализма, а также отсутствия контроля со стороны должностных лиц получили осколочные ранения различной степени тяжести в результате взрыва самодельного устройства, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики не исключают, что данный инцидент могли представить как результат обстрела со стороны Народной милиции. Так что для разбирательства в произошедшем на позиции прибыл командир бригады Дмитрий Брыжинский.

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