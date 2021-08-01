В понедельник часть Донецка останется без света

Практически каждый день от администрации города поступают сообщения о том, что в той или иной части Донецка запланировано отключение света по причине проведения ремонтных работ Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации города Донецка предупредили об отключении электричества по нескольким улицам Петровского района. Это связано с проведением в понедельник, 2 августа, плановых ремонтных работ.

— В связи с проведением плановых ремонтных работ ТЕ «Донецкие городские электрические сети» 2 августа с 09:00 до 16:00 без электроэнергии останутся абоненты Петровского района города по следующим адресам: пер. Звеньевой; ул. Алябьева; ул. Федьковича; ул. Победы; ул. Захарова, — уточнил мэр города Алексей Кулемзин.

Добавим, практически каждый день от администрации города поступают сообщения о том, что в той или иной части Донецка запланировано отключение электричества. 29 и 30 июля без света в разное время суток оставались улицы Пролетарского, Куйбышевского и Ворошиловского районов. Вскоре электроснабжение восстанавливали. Больше всего ремонтных работ на электросети в эти дни проводилось в Куйбышевском районе.

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