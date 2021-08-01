«Благоухающие нотки ванили и меда»: В Донецком ботаническом саду зацвел лиатрис колосистый

Во время цветения лиатриса в воздухе витает аромат меда, ванили и свежего сена. Фото: Донецкий ботанический сад / ВКонтакте

Донецкий ботанический сад – это то место, где можно скрыться от шумного города и окунуться в прохладу тенистого сада. Сейчас в нем особая атмосфера. Как сообщают в администрации, на территории сада цветет лиатрис колосистый. Это многолетнее растение родом из Северной Америки, отличающейся благоухающим ароматом.

— Свечи лиатриса появляются в цветнике в июле и радуют своим цветением продолжительное время. Цветки распускаются сверху вниз, окрашивая соцветия в сиреневый, пурпурный или фиолетовый оттенок. А дивный аромат сочетает в себе благоухающие нотки ванили, меда и душистого свежего сена, — сообщили сотрудники ботанического сада.

Лиатрис нередкое растение. Оно широко используется в народной медицине и ландшафтном дизайне.

Помимо лиатриса в Донецком ботаническом саду есть множество других душистых растений. Некоторые из них очень редкие и даже занесены в Красную книгу. Взглянуть на них можно в любой день недели в сопровождении экскурсовода или во время прогулки по территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Донецке на август 2021: Что обещают синоптики

«Комсомолка» выяснила, порадует ли нас погода в Донецке на август 2021 (подробнее)