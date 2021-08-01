Киевские силовики помешали работе ОБСЕ в районах Воздвиженки и Смоляниново

Международные наблюдатели не смогли продолжить разведку Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе в очередной раз препятствовали работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районах сел Воздвиженка и Смоляниново. Для блокировки сигналов беспилотников они использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате чего международные наблюдатели не смогли продолжить разведку.

— С целью недопущения фиксации нарушений, боевики 30-й и 57-й бригад ВСУ применили станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильных группы 20-го и 305-го отдельных батальонов РЭБ в районе населенных пунктов Воздвиженка и Смоляниново, — добавили в оборонном ведомстве ЛНР.

Данные факты подтверждаются отчетом мониторинговой миссии от 31 июля 2021 года.

Напомним, уже прошел год с момента введения в действие дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Документ запрещает наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Однако украинская сторона продолжает нарушать договоренности и при этом мешать работе сотрудников ОБСЕ.

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