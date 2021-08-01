ДНР за сутки три раза подвергалась обстрелам со стороны ВСУ

В зоне обстрела оказались Горловка и Ленинское. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины три раза нарушили действующие договоренности о перемирии на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза, — отметили в СЦКК. — В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие населенные пункты: Горловка (поселок шахты 6/7) и Ленинское.

Для обстрелов применялись различные виды гранатометов. Всего было выпущено порядка 27 боеприпасов. Жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Добавим, что за прошедшие сутки ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня. Однако тогда было сделано почти 160 выстрелов из гранатометов, орудий боевых машин и стрелкового оружия. Большая часть обстрелов пришлась на район участка разведения сил и средств «Петровское – Богдановка». Перед выходными от вражеской агрессии погибло несколько защитников ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое военнослужащих ДНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ

Еще один защитник Республики с осколочными ранениями доставлен в больницу (подробнее)