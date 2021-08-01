Агрессия ВСУ стала причиной гибели и ранении трех человек в ЛНР

В июле ВСУ резко увеличили интенсивность обстрелов на линии соприкосновения в ЛНР. Фото: штаб ООС

За прошедший месяц в результате вооруженной агрессии ВСУ в ЛНР ранения получили мирный житель и военнослужащий, еще один военный погиб. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Кроме того, в Представительстве констатировали, что количество нарушений режима прекращения огня в июле резко возросло по сравнению с предыдущим месяцем. Для сравнения ВСУ в июле 82 раза нарушили «режим тишины», а в июне – 8 раз.

В результате обстрелов есть не только пострадавшие. Также были повреждены семь квартир в поселке городского типа Донецкий и две квартиры в Золотом-5.

Напомним, что уже прошел год с момента введения в действие дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Документ запрещает наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Однако украинская сторона продолжает нарушать договоренности.

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