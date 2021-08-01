Глава ДНР Денис Пушилин: Преодоление кризиса в железнодорожной отрасли – одна из приоритетных задач государства

Железнодорожная инфраструктура ДНР в числе наиболее пострадавших от войны. Фото: пресс-служба ДЖД

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. В своем поздравлении от отметил, что данная отрасль не просто важная. Она ключевая в инфраструктуре промышленного сектора экономики Донбасса.

— Так сложилось исторически. Первой продукцией металлургических заводов с момента основания стали рельсы. В том числе и благодаря созданию разветвленной железнодорожной сети наш край по праву начал называться промышленным сердцем России, — отметил глава государства.

Железнодорожная инфраструктура ДНР находится в числе наиболее пострадавших за годы войны. Боевые действия, блокада, нарушения торговых связей и прочие ограничения сильно повлияли на ее работу. Так что преодоление кризиса в отрасли сейчас является одной из приоритетных задач государства.

— Уверен, что с реализацией плана развития промышленного потенциала Республики мы этого обязательно добьемся, — добавил Глава ДНР. — Убежден, что ваша добросовестная работа, опыт и профессиональное мастерство обязательно помогут в решении самых сложных задач развития отрасли.

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