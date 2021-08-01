На лечении от COVID-19 находятся 828 жителей ЛНР

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали 151 жителя ЛНР Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Луганской Народной Республике зафиксировали прирост больных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на лечение поступил 151 пациент. Таким образом, лечение от COVID-19 на сегодняшний день получают 828 человек.

— Всего по состоянию на 09:00 1 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 6763, — говорится в сообщении пресс-службе Минздрава ЛНР.

Кроме того, с начала пандемии выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 5344 человека. Случаев смерти с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 591.

Министерство здравоохранения ЛНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Жителям Республики рекомендуют держать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

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