Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 августа 2021 9:26

На лечении от COVID-19 находятся 828 жителей ЛНР

За прошедшие сутки прирост больных составил 151 пациент
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
КомментироватьОставить комментарий(0)
За прошедшие сутки коронавирус диагностировали 151 жителя ЛНР

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали 151 жителя ЛНР

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Луганской Народной Республике зафиксировали прирост больных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на лечение поступил 151 пациент. Таким образом, лечение от COVID-19 на сегодняшний день получают 828 человек.

— Всего по состоянию на 09:00 1 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 6763, — говорится в сообщении пресс-службе Минздрава ЛНР.

Кроме того, с начала пандемии выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 5344 человека. Случаев смерти с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 591.

Министерство здравоохранения ЛНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Жителям Республики рекомендуют держать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР начали делать прививки от коронавируса вакциной «Спутник Лайт»

Сегодня препарат распределили по больницам Республики (подробнее)