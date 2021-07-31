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Общество31 июля 2021 21:17

Погода в Донецке: 1 августа будет малооблачно и жарко - до +32 градусов

В Донецке будет дуть ветер со скоростью до 6 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Август начнется с жары

Август начнется с жары

Фото: Юрий СОБОЛЕВ

1 августа в Донецке и Донецкой Народной Республике будет малооблачная и жаркая погода. Местами возможны грозы. Температура воздуха утром +22…+25 градусов. Днем – до 32 градусов. Вечером +26…+27 градусов. Ветер несколько раз изменит направление. С северо-западного до восточного. Но при этом будет дуть скоростью от 2 до 6 м/с.

Православная церковь в этот день почитает память преподобной Макрины, которая была сестрой святителей Григория Нисского и Василия Великого. В народном календаре – Макринин день, Мокрины. Канун дня памяти Ильи пророка – самого грозового дня в году. По погоде дня судили, какой будет осень. Если с утра идет дождь, то вся осень будет мокрой. Если сухая погода стоит за окном, то засуха продлится еще шесть недель. Месяц в тумане – к дождю. Восточный ветер дует – к грозе.

По прогнозам синоптиков 2 августа усилится жара. Температура ночью 20-22 градуса тепла. Днем + 35 градусов.

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