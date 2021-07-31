Родион Мирошник: Вице-премьер Резников пытается навязывать откровенное жульничество в вопросе особого статуса Донбасса

Мирошник разоблачает манипуляции Резникова. Фото: ФБ/Родион Мирошник

Киев откровенно жульничает, соглашаясь включить в закон «Об особом статусе» только механизм вступления в силу «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей» без обсуждения и согласования его аспектов. Об этом заявил представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

Он отметил, что вице-премьер Украины Алексей Резников является одним из главных переговорных манипуляторов с украинской стороны.

- В своем свежем интервью он заявил, что Киев с удовольствием пойдет на то, чтобы вставить «формулу Штайнмайера» в текст украинского закона «Об особом статусе». Но тут же замечает, что если это будет единственное условие по политическому урегулированию. То есть, Резников пытается навязывать откровенное жульничество: вставим в текст закона только механизм вступления в силу «особого статуса», а его содержание согласовывать не будем, как и все остальные аспекты особого статуса, – подчеркнул Мирошник.

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