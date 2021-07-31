Бойцы 24-й бригады ВСУ сожгли свою БМП, когда обстреливали ЛНР зажигательными боеприпасами

Украинские военные при стрельбе не соблюдали меры безопасности. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ сожгли свою боевую машину пехоты (БМП), когда обстреливали территорию ЛНР зажигательными боеприпасами. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

- В подразделения 3-го батальона этой бригады в районе населенного пункта Новозвановка для проведения разбирательства прибыл командир бригады полковник Сергей Поступальский, - отметил Мазейкин.

В ходе проведения расследования установлено, что БМП была уничтожена в результате пожара, спровоцированного обстрелом территории ЛНР с использованием зажигательных боеприпасов. Кроме того, стало известно, что вывести технику из капонира не удалось из-за отсутствия аккумуляторных батарей.

Сейчас штаб бригады готовит доклад новому командующему «операцией объединенных сил» («ООС») генерал-лейтенанту Александру Павлюку с обоснованием применения зажигательных боеприпасов.

Кстати, Павлюк в 2014 году командовал 24-й бригадой во время боев в Донбассе.

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