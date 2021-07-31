Глава ЛНР заявил, что Зеленский пытается возобновить войну в Донбассе

Пасечник в очередной раз призвал Зеленского выполнять Минские соглашения. Фото: ЛИЦ

Киев пытается нарастить военный потенциал и возобновить активные боевые действия в Донбассе. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя подписание президентом Украины Владимиром Зеленским законов о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ.

- По-другому сложно как-то иначе оценить два закона, направленных на «комплексную оборону страны», - сказал Пасечник.

Согласно первому закону – ряды киевских силовиков должны пополниться на 11 тысяч человек. Согласно второму – мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на «временно оккупированных территориях» Украины.

- О каком нацсопротивлении «на временно оккупированных территориях» идет речь? Снова соберете отряды никому не подчиняющихся добробатов и распределите их у линии соприкосновения, чтобы те продолжали обстреливать наши территории, занимались мародерством и насилием? Или будете готовить диверсантов для терактов на нашей территории? – задал риторический вопрос глава Республики.

Пасечник отметил, что Зеленский превращает Украину в террористическую организацию.

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