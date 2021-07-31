Жительница Донецка сильно избила скалкой малолетних детей, которые были у нее под опекой

Об избитых детях в полицию сообщили работники детсада. Фото: МВД ДНР

45-летнюю жительницу Куйбышевского района Донецка привлекли к ответственности за то, что она нанесла телесные повреждения детям, находящимся у нее под опекой. Женщине грозит арест на срок до 4 месяцев, сообщает пресс-служба МВД ДНР.

Работники детского сада обнаружили у 6-летней девочки ссадины и кровоподтеки, о чем сразу же сообщили стражам порядка. Аналогичные телесные повреждения были и у 8-летнего брата.

Сотрудники полиции задержали ранее не судимую дончанку, которая нанесла детям скакалкой многочисленные удары по рукам, ногам и телу. Причиной произошедшего стало неподобающее и временами асоциальное поведение детей. После очередного инцидента женщина не выдержала и взялась за резиновую скакалку.

Кстати, до этого жалоб на гражданку в полицию или социальные службы не поступало. По словам очевидцев, дети были опрятно одеты, посещали учебные и воспитательные заведения и проводили досуг с опекуном.

Сейчас дети лишены попечения и находятся в специализированных государственных учреждениях.

В отношении дончанки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 116 УК ДНР (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 117 УК ДНР (побои).

Смотреть видеосюжет В отношении дончанки возбуждены уголовные дела по двум статьям УК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кому в Республике запрещено усыновлять детей

Правительство ДНР утвердило перечень заболеваний (подробнее)