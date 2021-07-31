В Донецке на пожаре погиб 82-летний житель

Спасатели МЧС за сутки ликвидировали два пожара в многоэтажках. Фото: МЧС ЛНР

30 июля в многоэтажке Киевского района столицы во время пожара погиб пожилой мужчина. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Пожар возник на улице Кутузова в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. В результате погиб мужчина 1939 г.р. Пожаром уничтожены домашние вещи и мебель на площади 10 кв. м, - говорится в сообщении.

А сегодня, 31 июля, в Советском районе Макеевки в результате пожара пострадала женщина 1962 г.р. Происшествие случилось в микрорайоне Первомайский, в квартире на восьмом этаже десятиэтажного дома. Огонь уничтожил вещи и мебель на площади 50 кв. м, 3 межкомнатных двери, 2 оконных блока. А в квартире этажом выше уничтожено 2 оконных блока, домашние вещи на площади 3 кв. м.

От МЧС ДНР привлекались 10 машин и 35 сотрудников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: На совести новых командующих ВСУ многие военные преступления в Донбассе в 2014 году

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП», чем «отличились» генералы, которых Зеленский назначил на высшие должности в армии (подробнее)