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Политика31 июля 2021 13:12

Для защиты населения Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по украинским позициям

За минувшие сутки ВСУ обстреляли из гранатометов поселок Молодежное
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Поселок Молодежное обстреляли из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Поселок Молодежное обстреляли из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Военнослужащие Народной милиции ЛНР из-за обстрелов территории Республики со стороны ВСУ открыли ответный огонь по позициям киевских силовиков из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

- Руководствуясь указаниями главы Республики и пунктом «е» Дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь, погасив огневую активность противника откуда велся обстрел, – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что потери украинских боевиков уточняются.

ВСУ за минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подвергся район поселка Молодежное. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

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