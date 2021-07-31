Для защиты населения Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по украинским позициям

Поселок Молодежное обстреляли из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Военнослужащие Народной милиции ЛНР из-за обстрелов территории Республики со стороны ВСУ открыли ответный огонь по позициям киевских силовиков из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

- Руководствуясь указаниями главы Республики и пунктом «е» Дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь, погасив огневую активность противника откуда велся обстрел, – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что потери украинских боевиков уточняются.

ВСУ за минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подвергся район поселка Молодежное. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

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