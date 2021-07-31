Украинские каратели за сутки выпустили по территории ДНР почти 160 мин, снарядов и гранат

Схема обстрелов территории ДНР 30 июля. Фото: УНМ ДНР

30 июля украинские войска пять раз нарушили режим прекращения огня и выпустили 157 мин, снарядов и гранат. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под удары украинских войск попали окрестности сел Петровское, Веселое на донецком направлении, а также села Ленинское на мариупольском направлении. Противник применял минометы калибром 120 мм, гранатометы (АГС, РПГ, СПГ), орудия БМП и стрелковое оружие.

Напомним, что украинские военные в пятницу вечером обстреляли территорию рядом с участком разведения сил и средства «Петровское – Богдановка». В результате погибли четверо военнослужащих ДНР.

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